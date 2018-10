Assaltante morre em troca de tiros dentro de motel João Maria Rodrigues era procurado por envolvimento com saidinhas de banco em Natal e morreu após reagir à prisão na madrugada desta quinta-feira.

O assaltante João Maria Rodrigues, de 25 anos, morreu após trocar tiros com policiais na madrugada desta quinta-feira (20) dentro de um motel no bairro de Mãe Luíza, na zona Leste de Natal. Ele já havia sido reconhecido por diversas vítimas de saidinhas de banco na capital.



João Maria foi localizado por uma equipe da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur). “Estávamos procurando por ele havia muito tempo. Na noite desta quarta-feira, tivemos a informação que o João estava em uma farra com outras pessoas em um motel e fomos averiguar. Quando nossa equipe chegou, foi recebida à bala e tivemos que reagir”, falou o delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Defur.



Além de saidinhas de banco, o assaltante também respondia por uma tentativa de latrocínio em Natal ocorrida no mês passado. Outros quatro homens envolvidos com assaltos foram presos dentro motel. Os nomes dessas pessoas aind anão foram repassados pela polícia.