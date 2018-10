Entidades comemoram o dia nacional da consciência negra Marcha com danças e grupos musicais exaltam a população toda alegria da cultura negra.

A Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen), celebrou o dia nacional da consciência negra nesta quinta-feira (20), data que também é lembrada pela morte de Zumbi, líder do quilombo de Palmares. Para o grupo, esta data representa a verdadeira tentativa do líder de estabelecer uma sociedade democrática onde toda sociedade teria as mesmas oportunidades.



Para a comunidade negra, vale mais que o dia 13 de maio de 1888, dia da abolição da escravatura no Brasil. E para comemorar, a comunidade negra do RN realizou a segunda Marcha da Consciência Negra, na praça João Pessoa, no Centro.



O evento teve o objetivo de mostrar a cultura e os costumes da comunidade negra e dar visibilidade a esta camada da população. Segundo a organizadora do evento, Elizabete Lima da Silva, os negros tem que ter oportunidades iguais e uma reparação histórica.



A 2ª marcha é o terceiro evento organizado para mostrar a cultura negra com a presença do grupo Afro Reggeiros, e no dia 18 foi realizada uma homenagem a Genildo Oliveira, uma das lideranças da comunidade negra no estado. O evento teve também a saudação de Orixás de matriz africana e a apresentação do grupo Menina Bonita da comunidade de São Gonçalo do Amarante para apresentar danças típicas.



No dia 19, aconteceu um torneio esportivo envolvendo as 40 comunidades quilombolas do RN, e à noite foi promovido um concurso para escolha do show de beleza negra, além da posse do Fórum Ético Racial.



Outra solicitação da comunidade é relacionada à implementação da lei Nº. 10.639/2003 onde as escolas teriam que ensinar a história da África como disciplina da grade escolar. De acordo com a organizadora, o brasileiro estuda história da arte de outros países, mas não estuda a sua própria história.