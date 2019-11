Apelo emocional marca discurso de Ciro Nogueira Durante o discurso, a Casa registrou a presença de 435 parlamentares.

O candidato a Presidente da Câmara dos Deputados, Ciro Nogueira (PP) acaba de discursar na tribuna. A principal marca do candidato foi o apelo emocional aos deputados, alegando a igualdade política dos presentes.



“Quero ser Presidente da Câmara dos Deputados para dar igualdade política a todos os parlamentares da Casa”, declara o candidato.



Sobre o jogo de interesse político na eleição da Câmara, Ciro Nogueira declara. “Vamos romper a lógica da presidência da Câmara que torna a atividade uma moeda de troca, com negociação de cargos”. E ainda faz promessa. “Não irei nomear ninguém para o legislativo”, diz.



Durante o discurso, Ciro Nogueira lista as prioridades da Casa. “Vamos redesenhar o modelo de gestão, trilhando novos caminhos dando prestigio aos deputados”, afirma.



O deputado piauiense usou várias vezes o apelo emocional para convencer os deputados que de seu nome é o melhor para a Casa. Na lista das atividades da sua gestão, ele enfatiza que se eleito, irá promover a imagem da Câmara e dos parlamentares. “Vamos utilizar os meios de comunicação para dar visibilidade aos projetos em toda sociedade brasileira, valorizando o trabalho dos deputados”, conclui.



A eleição, que fará um Presidente para o biênio 2009/2010, deve terminar no início da tarde.



* Mais informações em instantes.