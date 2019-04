RN organiza cadeia produtiva, mas ainda está longe de produzir biodiesel Estado desponta como o maior produtor de girassóis da região nordeste, mas grãos abastecem planta de Quixadá (CE).

Em 2009, a Petrobras espera envolver cerca de cinco mil pequenos agricultores na produção de girassol no Rio Grande do Norte, um salto em relação a este ano, em que 700 famílias se ocuparam com a nova cultura. As sementes oleaginosas servirão para a produção de biodiesel na usina de Quixadá, inaugurada em outubro no Ceará.



Produção do biocombustível no pólo de Guamaré, em que a Petrobras concentra suas usinas no RN, só mesmo para fins de pesquisa. Por enquanto, o estado desponta como o maior produtor de girassóis da região que vai do Piauí a Pernambuco, o que não é pouca coisa, já que o cultivo da flor amarela é através da agricultura familiar e significa uma alternativa de emprego e renda para a região necessitada do semi-árido nordestino.



“Precisamos primeiro organizar uma cadeia produtiva para depois pensarmos em produzir comercialmente”, explica o coordenador regional da Petrobras Biocombustíveis, Ulisses da Costa Soares. Com as cinco mil famílias trabalhando, ele pretende pintar dez mil hectares do solo potiguar com a paisagem amarela e comprar, em junho, 11 mil toneladas de grão, a R$ 0,81 o quilo.



A cultura do girassol, que até há dois anos era impensável no horizonte monocromático do interior do nordeste e ainda provoca espanto na maioria da população, foi impulsionada pela necessidade de uma alternativa à mamona para a produção do combustível.



As pesquisas desenvolvidas pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (Emater- RN) e pela Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa) mostraram que a cultura do girassol possui mais vantagens em relação à mamona, e sua produção começa a ganhar incentivos também no Piauí, Paraíba, Pernambuco e Ceará.



Toda a produção é direcionada para a usina de Quixadá, a única da região que produz biodiesel comercialmente e que ainda funciona com óleo de soja. A meta para o próximo ano é que ela produza cerca de 56 milhões de litros de biodiesel por ano, o suficiente para abastecer o nordeste até Pernambuco. As outras usinas que abastecem a região nordeste são Candeias (BA) e Montes Claros (MG).



Os milhares de pequenos agricultores que começam a se engajar na nova cultura recebem em troca da Petrobras assistência técnica, sementes e garantia de compra por cinco anos. A maioria destes investimentos vem através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, do Governo Federal.



Como o girassol é uma planta de uma única colheita (ela é plantada entre janeiro e fevereiro e colhida quatro meses depois), no segundo semestre do ano a terra pode ser utilizada para a criação de gado, que pode consumir a “massa verde”, restos da planta que ficam no solo.



Outra opção é alternar o plantio com outras culturas, aproveitando o solo naturalmente enriquecido pela flor. Além disso, o girassol também pode ser utilizado para a apicultura – cada hectare pode produzir 30 litros de mel.



Depois da colheita, os grãos são separados na própria comunidade por máquinas semelhantes às usadas na produção de milho e feijão, e depois transportadas em caminhões. A idéia é que em breve o óleo das sementes seja extraído na própria comunidade e transportado de maneira concentrada.