Tema do prêmio Jovem Cientista deste ano será "Energia e Meio Ambiente"

Reprodução

Como justificativa para escolha do tema, o prêmio - uma iniciativa do CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Grupo Gerdau - escreveu que "fontes alternativas de energia, como o biodiesel, têm colocado o país em destaque no cenário mundial, mas ainda necessitam mais estudos e pesquisas, e o mais importante colocar esse conhecimento em prática."Um dos principais resultados da iniciativa, que está entrando na sua décima quarta edição, é a oportunidade de promover a pesquisa científica e tecnologia que vem sendo desenvolvida nas instituições de ensino do país. Graças ao Prêmio, importantes estudos são descobertos e levados ao público em geral.Inscrições vão até 31 de julho no site ou pelos correios.Mais informações aqui