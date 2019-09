Virna volta às quadras Após três anos de participação no vôlei de praia, a potiguar passa a defender o Rexona-Ades.

Virna, ex-atacante da seleção brasileira e que estava longe do vôlei indoor havia três anos, anunciou nesta segunda-feira (26) o retorno às quadras. Depois de duas semanas de conversa, a potiguar anunciou um contrato de três meses com o Rexona-Ades, time comandado por Bernardinho.



O curto período é explicado por um acordo feito entra a atleta e seu patrocinador no vôlei de praia. Virna chega ao clube carioca para disputar a Superliga, principal competição do esporte em nível nacional, disputada pela primeira vez na temporada 1994/1995.



Nesta terça-feira (27), Virna inicia os treinamentos para readaptação ao vôlei de quadra. De acordo com o supervisor do clube, Harry Bollmann, a atleta vai fazer exercícios diferenciados. “Num primeiro momento, nós teremos um cuidado especial com ela, por conta do recondicionamento físico”, disse Bollmann.