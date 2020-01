Prefeitos se reúnem hoje para definir reivindicações a Lula A pauta será apresentada nesta terça-feira (10) durante Encontro Nacional dos prefeitos e prefeitas em Brasília.

Nesta segunda-feira (9), os prefeitos que participarão de Encontro Nacional amanhã, em Brasília, se reunirão no período da tarde para definir a pauta de reivindicações ao Presidente Luís Inácio Lula da Silva que abrirá o evento.



A reunião preparatória será com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios Paulo Ziulkoski. O prefeito de Lajes e presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Benes Leocádio participará da discussão.



Segundo ele há prefeituras em má situação no Estado, a começar por Natal. A prefeita Micarla de Sousa também está lá para pedir ajuda ao Governo Federal.