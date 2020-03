TSE deve julgar processo de cassação do governador da Paraíba Cássio Cunha Lima e vice são acusados de abuso de poder político e econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve retomar hoje (17), às 19h, o julgamento do processo de cassação dos mandatos do governador da Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), e de seu vice, José Lacerda Neto (DEM), acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2006.



De acordo com as denúncias, o governador teria se valido, durante o período eleitoral, da distribuição de cheques para cidadãos de seu estado, por meio de um programa assistencial. Cunha Lima chegou a ter o mandato cassado pelo TSE em 20 de novembro de 2008, mas permaneceu no cargo graças a uma liminar concedida pelo próprio tribunal uma semana depois.



O julgamento começará com a apresentação do voto vista do ministro Arnaldo Versiani.