Quatro homens tentam assaltar Correios em Rio do Fogo; um é ferido e preso Fato aconteceu na manhã desta quinta-feira e acusados abandonaram veículo em Muriú. Um deles foi baleado e detido sendo levado ao hospital.

A agência dos Correios da cidade de Rio do Fogo sofreu uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (11). Quatro homens armados em um Ford Ka de cor preta chegaram ao local por volta das 7h30 e renderam as pessoas que lá estavam antes do assalto.



Segundo informações comandante do Policiamento do Interior, coronel Francisco Canindé Freitas, os bandidos fugiram da cidade e pouco tempo depois abandonaram o carro em um matagal. Os bandidos se embrenharam dentro do matagal e trocaram tiros com a polícia.



O oficial afirmou que "um dos bandidos foi preso em Ceará Mirim". "Há informações que ele está ferido", completou. A informação foi confirmada pelo major Arcanjo. "Estou aqui no hospital (Santa Catarina) e só sei que o primeiro nome dele é Flávio. Ele nos disse que não estava com os assaltantes, mas ele correu e ficou perto dos bandidos que atiraram contra a polícia", declarou.



O major disse que, ao receber alta do hospital, o homem detido será levado à delegacia de Touros onde vai prestar depoimento acerca do caso. Policiais militares continuam naquela região em busca dos três foragidos.



*Matéria atualizada às 11h29 para acréscimo e correção de informações.