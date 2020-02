CBF divulga tabela da Série B 2009

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (13), a tabela do Campeonato Brasileiro de 2009. Vinte clubes disputam o título em 38 rodadas, a partir do dia 8 de maio (sexta-feira) e, no sábado (9), são realizados os jogos complementares da rodada.

Os representantes potiguares, a exemplo de 2008, são ABC e América, clubes que encerraram a participação no campeonato na 13ª e 16ª posição, com 48 e 46 pontos, respectivamente.

As novidades na tabela são as presenças do Atlético (GO), Campinense (PB), Ipatinga (MG), Duque de Caxias (RJ), Figueirense (SC), Guarani (SP) e Vasco da Gama (RJ), rebaixado para a Série B.

