Dickson Nasser discute reforma administrativa com Micarla de Sousa

Fotos: Gabriela Duarte Dickson Nasser quer unir vereadores.

Até a segunda quinzena de janeiro, os vereadores devem ser convocados para apreciar as mudanças no Executivo Estadual propostas pela nova gestora da cidade. No conteúdo da reforma constam o desmembramento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, além da criação da Secretaria Municipal de Defesa Social.Dickson Nasser declarou em entrevista aonesta manhã, que a prefeita começa a sua gestão em boa situação na Casa. “Ela [Micarla] já tem 14 votos”, contabiliza.O presidente reeleito confirmou a contribuição da pevista e do colega de partido, o deputado federal Rogério Marinho (PSB), nas articulações para a sua recondução ao comando da CMN. “Eles me ajudaram muito”.Dickson garantiu que em nenhum momento pensou em desistir do pleito, mesmo com as pressões do G-10 e de entidades externas como o Marcco – Movimento Articulado de Combate à Corrupção, que questionou a participação de vereadores envolvidos na Operação Impacto na eleição para presidente.Após uma eleição disputada e “repleta de manobras”, agora a sua meta é buscar a união dos parlamentares. Segundo o presidente, se depender dele, “a Casa estará unida” e em harmonia com a nova gestão, o que não ocorreu com a passada.“Carlos Eduardo errou por não ter mais diálogo com os vereadores, alguns de nós passávamos até 60 dias tentando conseguir uma audiência com ele”, revela.Para os vereadores, o ano de trabalho começa com a apreciação da Reforma Administrativa em caráter extraordinário e após o retorno do recesso parlamentar, em 3 de fevereiro, deve haver uma nova avaliação do Plano Diretor de Natal. “O projeto da Marina, já anunciado, ficou para ser votado este ano”, explica.Neste novo mandato como presidente da Casa, Dickson Nasser antecipa as suas pretensões: “Temos a proposta de acabar com a reeleição na Mesa Diretora, vamos criar uma ouvidoria, abrir o sinal da nossa TV Câmara e da rádio, além de darmos continuidade ao projeto Escola Legislativa”.Ainda sobre a relação da Câmara com a Prefeitura, Dickson lembrou que o convênio entre as duas instituições, em que servidores de uma são cedidos para a outra, pode ser reativado, “caso a prefeita Micarla necessite”.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (7).