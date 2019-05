Dickson Nasser entra no Plenário da Câmara acompanhado de 11 vereadores que o apóiam Questionado se estava tudo “fechado”, candidato respondeu com um “olhe aí atrás”.

Os 11 vereadores que apóiam a reeleição de Dickson Nasser (PSB) entraram agora no Plenário da Câmara Municipal, enfileirados, logo atrás do candidato.



Questionado se estava tudo “fechado”, Dickson Nasser respondeu com um “olhe aí atrás”.



Antes de passarem ao Plenário, os 11 vereadores estavam todos reunidos na sala da presidência da Câmara.



A posse dos vereadores de Natal acontece neste momento em uma solenidade bastante concorrida. Logo após, os parlamentares irão escolher entre Franklin Capistrano e Dickson Nasser para a presidência.