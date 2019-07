Diário Oficial traz nomeação de Elias Nobre para o cargo de delegado geral de Policia Civil

“Foi uma surpresa, mas boa”. Com essa declaração, o delegado Elias Nobre de Almeida Neto teve conhecimento – por meio da reportagem do– de sua nomeação no Diário Oficial do Estado (DOE) para o cargo de delegado geral de Polícia Civil.No site do DOE , pode ser encontrado o item “Atos da Governadoria”. A nomeação dele está na edição da sexta-feira (16) onde diz "a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, resolve nomear Elias Nobre de Almeida Neto para exercer o cargo de provimento em comissão de Delegado Geral de Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social".Em outro ato do mesmo DOE consta a a exoneração do atual delegado geral, Ben-Hur Cirino de Medeiros. No documento consta que "a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições constitucionais, resolve exonerar, a pedido, Ben-Hur Cirino de Medeiros do cargo de provimento em comissão de Delegado Geral de Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social".Em contato com a reportagem do, o novo titular da Delegacia Geral de Polícia (Degepol) afirmou que sua nomeação para o cargo “é um reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de 26 anos de carreira como delegado de Polícia”.Comedido em suas declarações, pois ainda não tinha visto o documento com sua nomeação, Elias Nobre revelou que “havia essa possibilidade (da nomeação)”. “Mas só fiquei sabendo agora”, declarou o novo titular da Degepol.Após a eleição da nova diretoria do Conselho Superior de Polícia Civil (Consepol), houve uma grande expectativa com relação a quem seria o novo titular da Degepol. Os nomes mais cogitados eram o do próprio Elias Nobre, que já exerceu o cargo anteriormente, e o do delegado Albérico Norberto, atual diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPCIN).Vale salientar que, na eleição para o Consepol, Albérico Norberto foi o delegado mais votado dentre aqueles que compõem a Classe Especial enquanto Elias ficou com a nona colocação, sendo esta a última vaga para integrar o Conselho.