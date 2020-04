STF estende por mais 30 dias decisão sobre a Lei de Imprensa Decisão foi tomada hoje (18) após o pedido do relator da ação, ministro Carlos Ayres Britto.

Foi prorrogada por mais 30 dias a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspende 20 dos 77 artigos da Lei de Imprensa. A decisão foi tomada hoje (18) após o pedido do relator da ação, ministro Carlos Ayres Britto.



Enquanto a extinção não é definida, o STF autorizou os juízes de todo o país a utilizar, quando cabível, regras dos Códigos Penal e Civil para o julgamento de dispositivos da lei que estão suspensos.



Em 2008, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou um pedido no STF de extinção da lei. Em fevereiro do mesmo ano, em julgamento, o Tribunal concedeu uma liminar suspendendo alguns artigos, comprometendo-se a julgar a ação em seis meses. Prazo que foi prorrogado por igual período em agosto do ano passado.