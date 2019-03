Revista Duas Rodas e Petrobras vão sortear moto

Divulgação Honda CBR 600RR será decorada com o mesmo layout que o piloto utiliza nas pistas.

A Petrobras, patrocinadora do piloto, anunciou em conjunto com a revista "Duas Rodas" o concurso "Pilote seus sonhos", que vai premiar o leitor vencedor com uma moto Honda CBR 600RR decorada com o mesmo layout que o piloto utiliza nas pistas.A participação na promoção consiste no preenchimento correto de um formulário que está disponível no site da Revista Duas Rodas. O vencedor receberá, além da moto, um curso de técnicas de pilotagem esportiva, ministrado pelo próprio Scudeler, além de um capacete Shark, macacão e luvas Arlen Ness e botas TCX, mesmas marcas que o heptacampeão utiliza nas provas do Brasileiro.Quatro vezes campeão da categoria Supersport, de 2002 a 2005, Gilson Scudeler venceu os três campeonatos já disputados da Superbike, implantada em 2006. Na temporada de 2008, ele venceu 11 das 12 corridas – a outra vitória foi de Pierre Chofard, seu companheiro no Team Scud Petrobras, que tem como patrocinadores e parceiros Petrobras, Podium, Honda, GP Lubrax, Shark, Leo Vince, Arlen Ness, TCX, Afam, Puig, Samacar, Ferodo, Braking, Luna e Calfin.

* Fonte: Petrobras