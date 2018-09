Micarla propõe acordo de cooperação técnica com a prefeitura de Curitiba

Divulgação Micarla: mais um "intensivo" com o PSDB.

O primeiro compromisso da equipe foi uma visita a URBS (Urbanização de Curitiba S.A), uma empresa de economia mista criada em 1963 com o objetivo de administrar o Fundo de Urbanização de Curitiba, para desenvolver obras de infra-estrutura, programas de equipamentos urbanos, estudos e projetos vinculados aos referidos programas.Ao longo dos seus mais de 40 anos, às suas funções originais foram acrescidos o gerenciamento e o planejamento operacional do transporte coletivo, além do gerenciamento do sistema de táxi e, mais recentemente, a operacionalização dos sistemas de tráfego e trânsito.Durante a visita foi apresentado pelo presidente da URBS, Paulo Shimidt, o funcionamento do RIT – Rede Integrada de Transporte – que integrou o uso do solo e sistema viário, configurando uma cidade com crescimento linear.Em seguida, Micarla teve uma reunião com o prefeito de Curitiba, Beto Richa (PSDB), na qual foi proposta um acordo de cooperação técnica entre as duas prefeituras para o setor de transporte e trânsito já em janeiro."A prefeitura de Curitiba estuda e investe em transporte e trânsito há pelo menos 30 anos. Os técnicos daqui tem muito a nos ensinar sobre planejamento. Claro que as soluções precisam ser bem adaptadas aos problemas da nossa cidade", explicou Micarla através de sua assessoria de imprensa.O prefeito Beto Richa se colocou a disposição para firmar uma parceria. "Podemos e queremos ajudar, as portas da prefeitura de Curitiba estão abertas para a prefeita de Natal", afirmou Richa.Micarla de Sousa ainda conheceu o sistema de transporte público integrado "in loco", visitou as estações tubo, os terminais de integração e as ruas de cidadania para constatar a agilidade e a eficiência do sistema de transporte que atende toda a região metropolitana com 14 municípios e que beneficia mais de 2,1 milhões de passageiros por dia. Todos os usuários, inclusive, pagam uma única tarifa para se deslocar dentro da região metropolitana.Na URBTEC, uma empresa especializada em planejamento urbano, Micarla conversou sobre os problemas e soluções para trânsito e transporte em Natal com a equipe técnica para formada por Cassio Taniguchi (ex-prefeito de Curitiba e secretario de planejamento urbano do Distrito Federal), Gustavo Taniguchi (diretor da URBTEC), além dos arquitetos Reginaldo Reinert, Taco Roorda, Fabricio Miyagima e o engenheiro Vicente Berardi.