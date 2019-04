Desembargadora nega pedido de desbloqueio de conta da Prefeitura A decisão acaba de ser anunciada pela presidente em substituição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.

A desembargadora Judite Nunes acaba de anunciar a decisão sobre o agravo de instrumento impetrado pela Procuradoria Geral do Município na quarta-feira (17). Ela negou o pedido de desbloqueia de conta da Pefeitura e com isso a liberação dos R$ 40 milhões referentes ao contrato com o Banco do Brasil.



Representantes dos servidores municipais de Natal já anunciaram que se o décimo terceiro não for pago até este sábado (20), o que ocorreu por causa deste bloqueio, a partir desta segunda-feira (22), as atividades vão ser paralisadas.



* Mais informações em instantes.