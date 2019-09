ASSU promete "time de iniciativa" contra o ABC Jogando fora de casa, o "Camaleão do Vale" vai ao Frasqueirão enfrentar o alvinegro pela terceira rodada do Estadual.

Líder do Campeonato Estadual, por critérios técnicos, o ASSU se prepara visando o jogo contra o ABC pela terceira rodada da competição na quarta-feira (28), no estádio Frasqueirão.



O “Camaleão do Vale” não terá o meio-campo Joassis, que foi expulso na vitória contra o Alecrim, por 2 a 0. Em compensação, o técnico Hugo Sales terá o retorno do atacante Luciano Paraíba.



Em entrevista a Rádio Globo, o presidente do ASSU, Dailson Machado, afirmou que

“o ABC é o favorito para o jogo amanhã (quarta-feira)”. “Sabemos que é um jogo difícil, mas não vamos ficar o tempo todo jogando atrás. Seremos um time de iniciativa”, declarou.



Dailson Machado comentou que “quem entra no campeonato para brigar pelo título não pode escolher adversário”.



Pelos lados do ABC, o técnico Heriberto da Cunha realiza treinamentos no CT do alvinegro buscando dar maior entrosamento aos jogadores para o jogo da quarta-feira (28). A princípio, Simão e Rodriguinho não vão jogar contra o ASSU.



ABC e ASSU se enfrentam às 20h30 no estádio Frasqueirão.