Morre o mestre Hélio Gracie

Na última quinta-feira (29), o esporte nacional perdeu um de seus maiores ícones. Hélio Gracie, criador do Brazilian jiu-jitsu, morreu aos 95 anos vítima de leucemia. O esportista deixa um forte legado nas artes marciais, seguidas de perto pelos filhos Royce e Rickson Gracie, também praticantes de vale tudo.

Hélio Gracie era integrante de uma família de lutadores e há mais de 80 anos praticava jiu-jitsu. Ele foi o último condecorado com a faixa vermelha de 10º grau, graduação de grande mestre. Anteriormente, apenas os cinco irmãos Gracie, também pioneiros no jiu-jitsu, receberam o título.

O patriarca da família Gracie, famosa em todo o mundo pelo estilo de luta que incluía alavancas e uma dieta especial aos lutadores, ganhou notoriedade no esporte por adequar o estilo o jiu-jitsu a lutadores de médio porte. Na maior parte de suas lutas, disputou com adversários mais fortes para "provar que a técnica está acima da força bruta".

A luta mais famosa de Gracie aconteceu em 1955, no Maracananzinho. Na ocasião, ele entrou no tatame contra o japonês Masahiko Kimura, nome do esporte naquele país. O confronto, registrado em vídeo, entrou para a história como a luta mais longa já registrada com cerca de 3h45.

Hélio Gracie foi enterrado ainda na quinta-feira (29 no Cemitério Municipal de Petrópolis, Rio de Janeiro. Um pouco mais da história de Hélio Gracie aqui.

*Com informações do G1 e Gracie Mag