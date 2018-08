ABC tem dois desfalques para próximo jogo Leandro Sena e Jean Carioca não devem jogar na 34ª rodada contra o Grêmio Barueri.

No treinamento realizado no CT Alberi Ferreira de Matos na tarde desta quinta-feira (6), o jogador Jean Carioca novamente não participou do treinamento com o grupo principal do ABC. Liberado na terça-feira (4), o jogador permanece entregue ao departamento de fisioterapia e fisiologia para reforço muscular. O atleta se machucou na partida contra o Bragantino, na 32ª da Série B



O meia Leandro Sena ainda permanece em recuperação de um estiramento na coxa de grau um, lesão mais branda. O jogador foi vetado para o jogo do ABC contra o Barueri no próximo sábado (8). O médico do clube, Roberto Vital, explicou que o jogador não sente mais dores na coxa e segue um tratamento intensivo durante o restante da semana. Na próxima semana, o meia passa por nova avaliação do DM.



Coletivo



No coletivo da tarde, Artur Neto fez algumas modificações no time principal que começou com Paulo Musse, Bosco, Fabiano e Márcio Santos; Piauí, na esquerda. Márcio Hahn, Everton e Alexandre Oliveira; Fabiano Gadelha, Ivan e Ronaldo. No segundo tempo, o técnico substituiu Everton por Rodriguinho e, em seguida, colocou Alexandre.



Em entrevista à Rádio Globo, o técnico explicou que as formações serviram para simular diferente situações de jogo. Para ele, as duas estão aprovadas para o jogo contra o Bragantino.