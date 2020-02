Enildo Alves solicita CEI na Saúde e na Semsur

Elpídio Junior Líder da prefeita na Câmara Municipal de Natal sugeriu CPI na Saúde e na Semsur.

Segundo o líder da prefeita na Câmara, os dados apresentados pelo ex-secretário de serviços urbanos da capital Raniere Barbosa (PRB) não estão de acordo com o balanço mostrado pelo atual secretário da pasta, João Bastos.“São quase dois milhões em débitos na Semsur. O Mercado do Peixe, no bairro das Rocas que o secretário disse que a atual gestão não concluía por falta de interesse, estava previsto para ser concluído em setembro. Só tem 25% das obras concluídas. Os recursos destinados pelo Governo Federal foram perdidos, porque pra lá não foram. E ainda sobre a feira do Alecrim que Raniere disse que mudou em 40 dias, é muito fácil, até eu coloco umas tendas lá”, rebateu o vereador.Enildo foi além e criticou a postura do parlamentar Raniere Barbosa (PRB) por causa das declarações a imprensa sobre sua gestão à frente da secretaria municipal de saúde. “Ele disse que não fui bem avaliado, sendo culpado, inclusive, pela crise na Saúde. Mas ele sim, foi um bom administrador deixando quase dois milhões em dívidas”.“Quero lembrá-lo que fui o responsável pela implantação da SAMU no município. Agora, se o vereador Raniere prefere defender a ex-secretária de Saúde, Aparecida França que anulou uma licitação para contratação no SAMU para contratar a empresa que havia perdido a licitação, não sei o que é boa administração pra ele”, destacou o líder da prefeita.Enildo ainda acrescentou: “Vamos fazer uma CEI na Saúde também. Sugiro que faça na Semsur e na Saúde”, propôs o vereador.