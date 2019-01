Pedreiro é encontrado morto na Redinha João Monteiro da Silva, 42, estava com um corte profundo no pescoço e nu da cintura para baixo, no banheiro de uma casa na Travessa Caiçara do Norte.

O pedreiro João Monteiro da Silva, 42, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (8) dentro de uma casa na Travessa Caiçara do Norte, Redinha Nova. O proprietário da residência onde estava o pedreiro foi quem encontrou o corpo.



Ele conversou com a reportagem do Nominuto.com sob a condição do anonimato e disse que a vítima já tinha trabalhado naquela região. "Ele construiu duas casas aqui e estava indo para a terceira", disse.



O corpo do pedreiro estava perto do banheiro da casa e apresentava um corte profundo na garganta. Além disso, ele estava despido da cintura para baixo caído numa poça de sangue. O dono da casa informou que quando chegou ao imóvel encontrou "a chave da casa na fechadura, mas pelo lado de fora e a porta estava aberta".



*Matéria atualizada às 9h40 para acréscimo de informações.