"Líderes de mercado sempre são alvo de boatos", diz diretor comercial da Capuche

Em entrevista ao

Nominuto

no início da tarde desta quinta-feira (6), o diretor comercial da construtora Capuche, Luís Fernando, reiterou o que sua assessoria de imprensa já havia informado.“Não há crise nenhuma, essa história toda não passa de boataria. Quem é líder de mercado sempre é alvo de boatos”, disse, referindo-se à notícia que corre na cidade sobre a falência da empresa.“Até o início do próximo ano, estaremos entregando 300 apartamentos em Natal e 230 lotes em João Pessoa, o que demonstra que a empresa está em franca expansão”, diz Luís Fernando, acrescentando que a Capuche é uma empresa sólida, com 15 anos no mercado.Ainda de acordo com ele, a construtora, até o momento, está passando ilesa à crise financeira mundial. “Todos os nossos empreendimentos estão sendo entregues”.