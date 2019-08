Sargento era exemplo para companheiros Policial comandava viatura e tinha uma conduta exemplar no quartel, segundo seu superior.

O sargento da Polícia Militar Edson Francisco de Souza, que se suicidou após matar a mulher a tiros, era conhecido pelos companheiros de quartel como um oficial exemplar.



De acordo com informações do major Lenildo, o sargento era uma pessoa calada, reservada, mas um oficial que nunca teve uma reclamação em todo seu período na corporação.



Ele era responsável pelo comando de uma viatura que patrulhava o Parque das Dunas. Segundo o major, Edson Francisco de Souza estava casado com Maria de Lourdes havia quatro meses, e esse era seu terceiro casamento.



“O Sargento era uma pessoa reservada, mas fazia muito bem seu trabalho. Não sei como isso foi acontecer com uma pessoa como ele. Realmente, é muito estranho”, lamentou o major.