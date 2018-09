Rogério Marinho buscará mediação nacional no PSB do RN

Maiara Cruz Rogério Marinho procura presidente nacional do PSB para mediar conversa no estado.

, na manhã desta segunda-feira (17), que vai procurar o presidente da legenda, Eduardo Campos.“Passado o pleito, nós ainda estamos em uma situação de absoluto desconforto dentro do partido”, declarou Rogério.O parlamentar disse que solicitou uma audiência com o presidente nacional do PSB, o governador Eduardo Campos, o que deve ocorrer nos próximos 15 dias.“Nessa oportunidade vamos relatar o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte e tentar uma mediação e, assim, tentarmos conseguir uma convivência mínima no nosso estado”, justificou.Rogério afirma sofrer perseguição dos dirigentes estaduais do PSB. Segundo ele, a prova foram as demissões de pessoas ligadas ao seu grupo que assumiam cargos na administração Wilma de Faria. Para o deputado, caso a reaproximação não seja possível, “a atitude do governo em demitir – não por insuficiência técnica – mas sim por questão política”, já é um agravante para se pedir a saída do partido “por justa causa”.“A nossa intenção é buscar a intermediação de alguém que está de fora do processo da paróquia do estado do Rio Grande do Norte, para que o bom senso volte a imperar no partido. Caso isso não seja possível, evidentemente iremos colocar de uma maneira serena a possibilidade de sairmos do partido, pois o próprio TSE abre a possibilidade de que caso haja uma explicita perseguição eleitoral, e é o nosso caso, seja dada a justa causa”.Marinho não abre mão da conversa intermediada pelo presidente nacional do partido. “Com todo respeito à governadora Wilma, o presidente do nosso partido é o governador Eduardo Campos e, evidentemente, ela é parte nesse processo. Eu não iria procurar parte porque eu sou a outra parte. Não vou conseguir resolver um problema de mediação com alguém que eu estou conflagrado, eu prefiro procurar alguém que está de fora para que se estabeleça uma mediação”.O deputado criticou as declarações de alguns integrantes dos diretórios municipal e estadual a respeito da sua postura diante da governadora. Segundo Rogério, essas pessoas defendem que ele “peça desculpas”, sendo essa a condição para voltar a ser candidato a Câmara Federal.Questionando se esta for uma das exigências do grupo da governadora para que seja retomada a convivência com o seu grupo, Marinho foi claro: “Não haverá retratação nenhuma da nossa parte”. E completo: “Ela [a governadora] é a líder estadual, mas não é a minha líder”.Confira a entrevista completa com o deputado federal Rogério Marinho concedida aodesta segunda-feira (17).