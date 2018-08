Câncer de pele: saiba como prevenir

Vlademir Alexandre Câncer da pele é o crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele.

esclarece ao leitor como evitar a doença. Em razão da posição geográfica, o estado recebe um alto índice de radiação solar e está como segundo colocado no ranking dos casos no Brasil.Câncer da pele é o crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Estas células se dispõem formando camadas e, dependendo da camada afetada, teremos os diferentes tipos de câncer.Os tipos mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares e o mais perigoso chamado de melanoma.O basocelularé o tipo mais freqüente, e representa 70% dos casos. Torna-se mais comum após os 40 anos, em pessoas de pele clara. Seu surgimento está diretamente ligado à exposição solar acumulativa durante a vida. Pode destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e ossos.O espinocelular é segundo tipo mais comum de câncer da pele, pode se disseminar por meio de gânglios e provocar metástase (multiplicação rápida das células). Entre suas causas está à exposição prolongada ao sol, principalmente sem a proteção adequada, tabagismo, exposição a substâncias químicas com arsênio e alcatrão e alterações na imunidade.O melanoma é o tipo mais perigoso, com alto potencial de produzir metástase. Pode levar à morte se não houver diagnóstico e tratamento precoce. É mais freqüente em pessoas de pele clara e sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura.A maioria dos casos de câncer de pele ocorre em áreas do corpo expostas repetidamente ao sol. Estas áreas incluem a cabeça, pescoço, face, terço superior da orelha, mãos, antebraço, ombros, dorso, tórax do homem e dorso e pernas em mulheres.Existem várias apresentações diferentes de manchas na pele. A primeira forma tem uma aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida. A segunda tem uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho. A terceira forma é de uma mancha ou ferida que não cicatriza.O câncer de pele pode atingir qualquer pessoa, mas ele é comum em dois grupos: aquelas com pele muito clara e aquelas que constantemente se expõem ao sol, como agricultores, velejadores, pescadores, jardineiros, trabalhadores da construção civil.Os dermatologistas ressaltam que o câncer de pele é uma doença acumulativa. As conseqüências de uma exposição excessiva ao sol aparecem depois de alguns anos. Dificilmente esse tipo de câncer acometerá as crianças, a maior parte dos casos é constatada em idosos.Os homens apresentam mais câncer de pele que as mulheres, mas em idades mais jovens a incidência se equivale. Nos homens o melanoma ocorre mais freqüentemente no tórax, ombros e dorso.Nas mulheres, aprecem mais nas pernas, talvez devido às roupas. Ambos os sexos desenvolvem câncer mais freqüentemente no nariz.O médico examinara a condição anormal da pele. Se suspeitar um basocelular ou espinocelular pode remover uma amostra pequena enviar a um patologista, ou você pode ser consultado a um especialista da pele. Se seu médico suspeitar que possa ser um melanoma, o encaminhará a um especialista.O tratamento depende do tipo e do tamanho do câncer e onde está no corpo. A maioria basocelular e de espinocelular são curados facilmente pelos meios simples, freqüentemente não uniformes requerendo uma estada no hospital. O melanoma deve sempre ser tratado por um especialista hábil e em quase todos os casos, é removido pela cirurgia.O câncer pode recorrer se todas as células não tiverem sido removidas ou destruídas. Ele recorre mais freqüentemente nas áreas onde sua ressecção é mais difícil como couro cabeludo, nariz e orelha. As recorrências acontecem principalmente nos dois primeiros anos.Os médicos têm tentando estimular o processo de prevenção contra o câncer. Os profissionais recomendam o uso de protetor solar, roupas e chapéus na exposição ao sol.Os filtros solares diminuem os efeitos da radiação ultravioleta, mas não são todos que protegem contras esses raios e nenhum é capaz de evitar infravermelha. Os protetores redomendados são a partir do fator 15.A radiação ultravioleta é a principal responsável pelo desenvolvimento do câncer e o envelhecimento da pele. Ela se concentra nas cabines de bronzeamento artificial e nos raios solares. No Rio Grande do Norte a incidência desse raio é considerada altíssima, devido a sua posição geográfica.A região Sudeste possui o maior índice de câncer de pele estimado para 2008, são esperados 242.060 casos. Em seguida vêm os estados do Sul com 99.580 e em terceiro lugar o Nordeste com 78.960.O estado tem o segundo maior índice de câncer de pele do país. A estimativa para o ano de 2008 é que cerca de 1.210 homens e 1.180 mulheres sejam afetados com o câncer de pele.É o tipo de câncer com maior incidência no País. Neste ano são esperados diagnósticos positivos de 55.890 homens 59.120 mulheres.A Sociedade Brasileira de Dermatologia tem realizado constates ações diferenciadas com o objetivo de diminuir o número de casos do câncer que é o de maior incidência no Brasil.A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda o uso das câmaras de bronzeamento artificial para fins estéticos, pois os raios emitidos por essas máquinas podem trazer prejuízos à saúde, como envelhecimento precoce e câncer da pele.Apesar de apresentar feridas na pele, essa doença não é adquirida através de contágio.

