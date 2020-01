Petrobras confirma vazamento de gás em unidade de produção no ES Segundo nota divulgada, houve um “descontrole operacional” no referido poço durante trabalhos de perfuração realizados pela sonda contratada BCH-1.

A Petrobras confirmou hoje (09) a ocorrência de vazamento de gás em um dos poços terrestres de Cancã, localizado em Linhares, na unidade de produção da estatal no Espírito Santo.



Segundo nota divulgada pela empresa, houve um “descontrole operacional” no referido poço durante trabalhos de perfuração realizados pela sonda contratada BCH-1.



Na nota, a estatal brasileira do petróleo afirma que “não houve feridos nem vazamento de óleo”, uma vez que os únicos fluídos vazados foram água, areia e gás.



Segundo avaliação dos técnicos que trabalham no local, não há risco de impacto ambiental e o incidente foi logo detectado, o que levou ao acionamento do plano de contingência e à mobilização das equipes de técnicos especializados para controlar o incidente.



A Petrobras informa, ainda, que não haverá impacto na produção de petróleo e gás natural da empresa, uma vez que o problema ocorreu em um poço, que estava ainda sendo perfurado.



Por precaução, a estatal transferiu 15 moradores do entorno para um hotel próximo. O incidente já foi comunicado à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo.