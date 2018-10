Sport de Parnamirim recebe o Sport recifense Equipes entram em campo pela terceira fase da Copa Brasil de Futebol Feminino.

A equipe de futebol feminino do Sport Clube Parnamirim entra em campo hoje (18), a partir das 15h, no estádio Machadão para enfrentar o seu terceiro adversário na Copa do Brasil da modalidade. As adversárias de hoje serão as pernambucanas do Sport Club do Recife, equipe apontada como favorita ao título.



O Parnamirim já passou na primeira fase pelas sergipanas do Boca Juniors, na segunda fase pelas alagoanas do Cesmac. O jogo da volta já está marcado para o próximo sábado (22), na Ilha do Retiro, em Recife.



A partida será dirigida por Marcos Antônio da Silva Sampaio/CE , que terá como assistente Aldeilma Luzia da Silva, uma das melhores do Brasil, e Luciana da Silva, as duas potiguares.



Competição

Encerrada a segunda fase, em 42 jogos, foram marcados 161 gols, em uma média de 3,83 gols marcados por partida. O ataque mais positivo é o do Kindemann/SC, com 14 gols.



Ns quartas-de-final, que começam nesta terça-feira (25), o Nilton Lins/AM representa a região Norte; três clubes nordestinos estão na briga: Sport/PE, Boa Vontade/MA e Parnamirim/RN.



Do Centro-Oeste, segue o Aliança/GO; a região Sul tem o Kindermann na disputa; os paulistas Santos e Corinthians (ou Saad) defendem a região Sudeste.



Nesta terça-feira, acontece o julgamento no STJD do caso de irregularidade na escalação da jogadora Nildinha, do Corinthians, na partida Saad 1x0 Corinthians. Caso o Corinthians seja punido, o Saad será o adversário do Santos, quinta-feira, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.



Com informações do site da FNF