Petrobras é eleita maior produtora mundial de petróleo e gás do ano

Vlademir Alexandre Petrobras: premiada pelo 2008 Platts Global Energy Awards.

Cerca de 200 companhias e executivos, de mais de 22 países, concorreram em diversas categorias. Os vencedores foram anunciados em cerimônia que reuniu cerca de 500 executivos da indústria em Nova York, na última quarta-feira (3/12).Na disputa pelo título de produtora do ano (Hydrocarbon Producer of the Year), a Petrobras concorreu com empresas dos Estados Unidos e com a estatal chinesa China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).Foram avaliados critérios como resultados em exploração, retorno financeiro, visão estratégica e excelência operacional. Para ser vencedora, a Companhia demonstrou altos padrões de qualidade em exploração e produção, especialmente em exploração para novas descobertas e superação tecnológica para extração em novas fronteiras. Também foram avaliados padrões de segurança e meio ambiente e a consistência do retorno aos acionistas.

Novas descobertas e aumento de produção

Em 2008 a Petrobras anunciou novas descobertas de petróleo nas Bacias de Santos, Espírito Santo, Campos e Jequitinhonha. Apenas no pré-sal da Bacia de Santos, a empresa estima volumes recuperáveis de 9,5 bilhões e 14 bilhões de barris de petróleo e gás em barris equivalentes, nas áreas de Tupi, Iara e Júpiter. Em setembro, a Petrobras iniciou a produção no pré-sal no mar do Espírito Santo, no Campo de Jubarte, Bacia de Campos.Ainda este ano, a Companhia colocou em produção mais cinco plataformas. Nos primeiros nove meses, produziu 2,3 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, refletindo um aumento de 5% sobre o mesmo período de 2007. Em outubro, a produção total chegou a 2,440 milhões de boe/dia indicando um aumento de 9,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

* Fonte: Petrobras