NBB terá sete jogos nesta terça-feira

A terceira rodada do Novo Basquete Brasil – Campeonato Nacional Masculino, terá sete partidas nesta terça-feira, todas às 20h de Brasília: Pinheiros x Paulistano/Amil, em São Paulo; São José/Unimed/Vinac x Winner/Limeira, em São José dos Campos; Saldanha da Gama x Cetaf/Garoto/UVV/PMVV, em Vitória; Lupo/Araraquara x Vivo/Franca, em Araraquara; Ciser/Araldite/Univille/Joinville x Univates/Bira, em Joinville; Pitágoras/Minas x Flamengo/Petrobras, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo do SPORTV; e Amigão/Andorinha/Unimed/Assis x GRSA/Itabom Bauru, em Assis.



Apenas quatro equipes seguem invictas e lideram a competição com 100% de aproveitamento (duas vitórias): Universo, Franca, Flamengo e Limeira. O ala/armador Marcelinho Machado, do Flamengo, é o cestinha com a média de 33.5 e 67 pontos no total. Em segundo lugar está o armador Manteiguinha, do Joinville com 30.0 (30).



NBA

Pela rodada deste domingo da temporada regular da NBA, o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons por 90 a 80, em Detroit. O ala/pivô Anderson Varejão jogou 23 minutos, marcou dois pontos e pegou seis rebotes (três defensivos e três ofensivos). Os Cavs ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, com 80.4% de aproveitamento em 46 jogos (37 vitórias e seis derrotas). A próxima partida do Cleveland será nesta terça-feira, em casa, contra o Toronto Raptors.