Inter atropela Chivas e Brasil chega à 1ª final da Sul-Americana Para ser o primeiro brasileiro campeão brasileiro, o time gaúcho terá que superar Estudiantes ou Argentinos Juniors

Pela primeira vez na história o Brasil chega à final da Copa Sul-Americana. O representante nacional é o Inter, que confirmou a classificação goleando o Chivas por 4 a 0, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. D'Alessandro e Nilmar, cada um com dois gols, comandaram a vitória, e agora equipe gaúcha aguarda a definição de qual clube argentino será o adversário na disputa do título.



Mesmo com boa vantagem - por ter feito 2 a 0 no primeiro confronto, no México -, o Colorado não tomou conhecimento do adversário, e com personalidade garantiu o trunfo com três gols logo no primeiro tempo. Para ser o primeiro brasileiro campeão da competição, o time gaúcho, que chega à decisão cheio de confiança, terá que superar Estudiantes ou Argentinos Juniors, que definem nesta quinta-feira quem segue na disputa.





Com a classificação em mãos, o Inter entrou em campo tentando manter a posse de bola, e se preocupava mais em não ser surpreendido com um contra-ataque, enquanto os mexicanos mostravam ousadia e faziam a marcação no campo ofensivo. Com mais qualidade, os donos da casa foram se impondo, e aos 18min Ocampo derrubou D'Alessandro na área. Ele mesmo cobrou rasteiro, bem no canto direito: 1 a 0.



Tranqüilo com o resultado, o Colorado diminuiu a intensidade, permitindo ao Chivas o avanço, que arriscava nos chutes de longa distância, sem muito perigo para Lauro. Após falta em Taison, na frente da área, D'Alessandro cobrou com precisão no canto esquerdo, aumentando a vantagem para 2 a 0.



Marcão aplicou um drible-da-vaca em Medina, que se irritou e deu um carrinho por trás na seqüência do lance e acabou sendo expulso. Em seguida, aos 43, Taison cobrou escanteio da direita, Hernandés não segurou e Nilmar, oportunista, apareceu no segundo pau para fazer 3 a 0, placar do primeiro tempo.



No "Se antes do jogo a vantagem era grande, agora ela ficou maior. Mas não fechou ainda, e precisamos de cuidado porque o jogo está quente", alertou D'Alessandro, principal destaque da equipe gaúcha, no intervalo.



Segundo tempo de festa e pouco jogo

Empolgada, a torcida fazia festa nas arquibancadas e gritava olé logo no início da etapa complementar. Com um homem a mais em campo - e podendo sofrer até cinco gols -, o Inter abdicou de atacar, trocava passes e fazia o adversário correr.



Com naturalidade a equipe gaúcha fez 4 a 0. Em jogada pela direita, aos 25, Taison serviu Nilmar, que entrou na área e bateu de primeira, encobrindo o goleiro. Completamente abatido, o Chivas só dava trabalho para Lauro com cruzamentos sem muito perigo. Até o apito final o jogo correu sem emoções, para alegria dos colorados, que dão mais um passo rumo ao inédito título continental.



INTER

Lauro; Bolívar, Índio (Danny Morais), Álvaro e Marcão; Edinho, Guiñazu, Magrão e D'Alessandro (Andrezinho); Taison e Nilmar (Daniel Carvalho)

Técnico: Tite



CHIVAS

Hernándes; Ocampo (Padilla), Mejía e Reynoso; Báez, Araújo, Solís, Morales (Esparza) e De La Mora (Ledesma); Medina e Sérgio Santana

Técnico: Efraín Flores



Data: 19/11/2008 (quarta-feira)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Árbitro: Oscar Ruiz (COL)

Auxiliares: Abraham González (COL) e Humberto Clavijo (COL)



Com informações do UOL Esporte