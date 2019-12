Inflação oficial avança e fecha janeiro com alta de 0,48% Resultado aponta aceleração na alta dos preços, já que o índice ficou 0,20 ponto percentual acima da taxa de dezembro (0,28%).

A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou o mês de janeiro com taxa de 0,48%. O resultado aponta aceleração na alta dos preços, já que o índice ficou 0,20 ponto percentual acima da taxa de dezembro (0,28%).



Os dados foram divulgados hoje (6) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IPCA é apurado mensalmente pelo IBGE e é usado como medidor oficial da inflação do país, como referência na verificação das metas para a inflação. Desde 2004, a inflação oficial tem ficado dentro da meta estabelecida pelo governo.



No mesmo período do ano anterior, o IPCA havia ficado em 0,54%. Já nos últimos 12 meses encerrados em janeiro, o índice acumula alta de 5,84%, abaixo dos 5,90% verificados nos 12 meses imediatamente anteriores.



De acordo com o levantamento, os alimentos tiveram alta de 0,75%, depois de subirem 0,36% no mês anterior. As principais contribuições vieram de feijão preto (de -6,95% para 0,84%), feijão carioca (de -19,02% para 3,47%), frutas (de -1,09% para 2,98%), batata inglesa (de 1,87% para 15,01%) e cenoura (de 7,75% para 18,24 %).