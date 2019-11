TJ suspende decisão de Alcaçuz não receber mais presos Com a decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro, penitenciária poderá receber mais 96 presos das delegacias da Grande Natal.

O Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que proibia a transferência de presos provisórios para a penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta. A suspensão foi assinada pelo desembargador Vivaldo Pinheiro, da 1ª Câmara Cível do TJ.



A determinação para que Alcaçuz não recebesse mais presos provisórios é do juiz de Nísia Floresta, Marcus Vinícius Pereira Júnior.



Na decisão, Marcus Vinícius determinou “que o Estado do Rio Grande do Norte, através de seus representantes legais cumpra o seguinte: a) em 120 dias, devem ser retirados da Penitenciária Estadual de Alcaçuz todos os presos provisórios, providenciando-se local adequado para a transferência; b) que não seja mais transferido para a Penitenciária Estadual de Alcaçuz nenhum preso provisório ou condenado, até que a capacidade de lotação seja fixada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária”.



O magistrado ainda tinha fixado multa diária no valor de R$ 5 mil em desfavor da governadora Wilma de Faria, do secretário Leonardo Arruda e do diretor de Alcaçuz, Ailson Dantas, caso não cumprissem as determinações. Essa decisão também foi revogada pelo TJ.



Com a suspensão da proibição, calcula-se que a penitenciária de Alcaçuz possa receber mais 96 presos nos próximos meses.