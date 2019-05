Nominuto fará cobertura especial do resultado do Vestibular 2009

O Nominuto.com fará cobertura especial do resultado do Vestibular 2009.

terá uma cobertura especial do resultado do Vestibular 2009, que começa a ser divulgado a partir do meio-dia desta sexta-feira (2).Este ano, 16.674 candidatos passaram à segunda fase da seleção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, disputando 5.648 vagas.Medicina, com 6,04 candidatos para uma vaga, e Design, com 5,33, são os cursos mais concorridos.Ciências e Tecnologia é o que dispõe de maior número de vagas — 250, seguido por Engenharia Civil, com 100.Clique aqui e veja, por curso, a quantidade de vagas e a concorrência.