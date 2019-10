Ricardo Wagner: "Temos que trazer a corrupção para o debate de forma positiva"

Gabriela Duarte Ricardo Wagner: "A imprensa e a sociedade só se preocupam na hora do escândalo, depois o caso morre"

Uma mazela invisível, que corrói cofres e serviços públicos e traz incalculáveis prejuízos para a sociedade. Assim pode ser resumida a corrupção, mal comumente — e não sem razão — associado à atividade política e tido como sem remédio no Brasil.

Buscando reverter essa situação, diversas instituições no Rio Grande do Norte resolveram unir esforços com o propósito de combater práticas corruptas. Membros de órgãos como Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Estadual, MP Federal, Receitas Federal e Estadual, ONG Natal Voluntários e Tribunal de Contas do Estado se juntaram para criar o Movimento Articulado de Combate à Corrupção (Marcco).

O Marcco vai priorizar a articulação de ações voltadas tanto para a prevenção quanto para a repressão a atos ilícitos. Vice-presidente da seccional regional da OAB e um dos idealizadores do grupo, o advogado Ricardo Wagner explica nesta entrevista como o Movimento vai operar.

Ele leva para o Marcco a experiência de quem já atuou em um grupo com objetivos semelhantes, em Brasília, e no departamento de recuperação de ativos e cooperação internacional, órgão do Ministério da Justiça que examina crimes relacionados à lavagem de dinheiro.

Nominuto — Como o Marcco vai atuar?

Ricardo Wagner — Essas entidades terão reuniões periódicas para trocar informações. Nesses processos de corrupção, há diversas frentes de trabalho. O cara nunca comete só o crime de corrupção, geralmente também sonega imposto, contribuição previdenciária e as entidades acabam fazendo trabalho repetido. O Ministério Público investiga uma linha, a Receita Federal outra linha, a CGU outra e assim por diante. O Estado às vezes se move desorganizadamente. Com esse grupo, a idéia é evitar esse retrabalho e tornar mais eficiente a atuação do Estado, articulando as ações e trocando informações. Até alguns anos atrás, essa troca de informações não era possível e agora é, em função da lei complementar 105, que flexibilizou o sigilo, principalmente o fiscal. Eu posso, na Procuradoria da Fazenda Nacional, por exemplo, pedir informações para outros órgãos, sobretudo se for de recursos públicos. Então, a idéia principal do grupo é essa. A outra é que essas investigações ficam numa caixa preta durante muito tempo, em determinado momento sai a notícia de um resultado, muitas vezes esse resultado não é o que a sociedade espera e as pessoas se esquecem do caso. A imprensa e a sociedade só se preocupam na hora do escândalo, como esse da Câmara Municipal. O negócio estoura rápido e daqui a pouco morre. E a idéia é dar mais transparência ao trabalho dessas entidades, através de um relatório anual. Essas entidades trabalham com os impostos que a gente paga e a sociedade tem o direito de saber o que elas fazem no combate à corrupção. É também uma forma da sociedade poder cobrar esses resultados.

NM — De quem e de onde surgiu a idéia da formação desse grupo?

RW — Uma boa idéia não tem uma pessoa só como dona. Existe uma experiência nacional de articulação, que é a ENCLA — Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Eu trabalhei em Brasília, na ENCLA, no Ministério da Justiça, durante um ano e foi uma experiência muito bacana, e que ainda existe. Todo ano, esses órgãos se reúnem e estabelecem metas no combate à lavagem de dinheiro, algumas factíveis e outras que não acontecem. Também existe um grupo na Paraíba e lá, para vocês terem uma idéia, de todas as ações e processos de corrupção no TRF (

Tribunal Regional Federal

) da 5ª Região, metade é da Paraíba. Ou seja, a Paraíba tem um número de processos que é igual a Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, somados. Isto em razão da articulação dos órgãos na Paraíba. É um sinal do resultado prático que podemos alcançar aqui no Rio Grande do Norte. (

O Marcco

) Não deixa de ser uma espécie de reprodução da ENCLA, mas muitas pessoas têm esse desejo há muito tempo. Há o pessoal da CGU, do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, da Receita e muita gente que está em determinados órgãos e que, em função dessa impunidade que temos no Brasil, não comunga com isso e pensa numa forma de reagir. Temos que trazer a corrupção para o debate de uma forma positiva e não só na hora explosiva do escândalo. Isso tem que estar no dia-a-dia. Vivemos num país corrupto e precisamos discutir todo dia como combater a corrupção. Sociedade e governo.

NM — A corrupção é um mal endêmico do país. Somente a articulação de órgãos de combate a ela é capaz de resolver esse problema?

RW — Na minha opinião, não.

NM — E o que mais precisa ser feito?

RW — A corrupção existe em todos os países do mundo, tanto que a Transparência Internacional faz um ranking de países. No Brasil, só vamos atingir um nível razoável de corrupção com educação e prevenção, e não apenas com repressão. A repressão é só para o caso pontual, porque a sociedade também tem que se engajar. E sem educação a sociedade não se engaja. Hoje, cerca de 80% das prefeituras no interior são investigadas porque, quando se forma os conselhos comunitários para observar as verbas aplicadas na educação e na saúde, o prefeito nomeia a prima, um amigo e daí por diante. É uma espécie de complô que se forma e que envolve tanto o governo quanto as estruturas sociais que podiam fazer alguma coisa. Aí não tem jeito.

NM — Vocês já têm uma agenda de atuação estabelecida?

RW — Essa discussão vai acontecer ainda neste mês. Vamos sentar para definir isso, pois até agora só definimos as linhas gerais de atuação. A gente não pode lançar um relatório este ano porque não temos base ainda. Vamos pedir algumas informações e esses dados vão ser coligidos agora no final do ano para que possamos ter uma curva no ano que vem.

NM – Como vocês vão se debruçar, por exemplo, em relação à Operação Impacto?

NM – Mas esse caso da Operação Impacto vai ser tratado conjuntamente pelo grupo Marcco ou as instituições vão atuar cada uma dentro da sua área? NM – Mas esse caso da Operação Impacto vai ser tratado conjuntamente pelo grupo Marcco ou as instituições vão atuar cada uma dentro da sua área?

RW – Eu acho que esse grupo, com o decorrer do tempo, passará a ter representatividade para falar sobre determinados escândalos. Tem diversas entidades que estão envolvidas com a Operação Impacto. Eu faço parte da OAB e nós fizemos aquela representação e até hoje não foi examinado, até onde eu sei. Então, vai chegar um momento onde vai ficar evidente, ou talvez já estejamos muito perto disso, que eles não vão fazer absolutamente nada contra aquilo. É a hora de uma representação por prevaricação e nós teríamos que acionar o Ministério Público para que ele faça isso. O processo que a OAB iniciou é um processo de responsabilidade, um processo político. É mais ou menos o que Renan Calheiros está passando agora: não é um processo judicial criminal que vai se tentar imputar uma pena a ele, é um processo de responsabilidade que tem por objetivo final a cassação. Como todos estão envolvidos, ou pelo menos a grande maioria, eles não têm o interesse de levar esse processo adiante. Nós temos que fazer alguma coisa, mas infelizmente não há muito que ser feito. Eu nem sei como eles vão fazer isso porque algo semelhante no Brasil só aconteceu lá em Rondônia. Mas lá aconteceu e aqui não aconteceu absolutamente nada. Depois de uma eventual representação por prevaricação, que é um tipo penal que diz respeito a quando você faz ou deixa de fazer alguma coisa para atender a um interesse pessoal, como é o caso, depois disso não tem mais o que fazer. Só a sociedade pode julgar, pode pressionar, mas a sociedade é completamente apática.RW – Será cada uma dentro de sua área, sim. O Marcco tem uma expressão muito forte na fase anterior à investigação, que envolve essa possibilidade de troca de informações mais rápida. Mas quando o processo já está estabelecido, como é o caso, quem vai levar é o Ministério Público Estadual. Não tem como haver interferência nisso. Evidente que não deixa de ser um foro privilegiado para tratar desses assuntos, nem que seja através de declarações, de exigências. Eu acredito que não deixa de ser um abaixo-assinado forte o Marcco se envolver e pedir determinadas providências. No momento em que você reúne Ministério Público Federal, Estadual, Receitas Federal e Estadual, ONG Natal Voluntários, Tribunal de Contas do Estado e muitas outras que estão, e se faz um tipo de declaração, com certeza tem um peso. Não estou dizendo que vá fazer algum efeito, mas pode representar alguma coisa.

NM – Esse grupo poderia funcionar como uma espécie de acompanhamento ou fiscalização das entidades que fazem parte dele?

RW – Não é uma fiscalização. Tem a ver com o que falei anteriormente sobre a transparência no combate à corrupção. Por exemplo, eu trabalho em um determinado órgão e declaro no relatório que enviei 10 procedimentos para outro. Se este segundo não me responder absolutamente nada, ele vai ficar “mal na fita”. Esse relatório é divulgado para a sociedade e para a imprensa, em geral, nos sites de todas as entidades e, a partir desse momento, vai ser muito fácil identificar o gargalo, onde o combate à corrupção está falhando. De certa forma, é disso que as pessoas ainda têm um pouco de medo, por isso nós temos que conversar muito e construir uma confiança mútua. Sabemos que nem todos os órgãos trabalham naquelas condições maravilhosas, o MPE, por exemplo, tem um déficit de 60 promotores. Então, um promotor acaba atuando em vários lugares e acaba deixando os processos um pouco de lado. Mas de certa forma não deixa de ser um palco para que você comece a controlar, porque existem gargalos evidentes e essa é uma forma de evitá-los.

NM – A população brasileira, diante de sucessivos escândalos, está de certa forma anestesiada e adota uma postura passiva. O senhor concorda com essa avaliação?

RW – Concordo, acho que a população deveria se envolver mais, só que ninguém tem tempo. A imprensa tem um papel que é crucial nessa luta. E aqui vou fazer uma crítica muito direta: quando criamos o Marcco, quase todos os meios de comunicação nos procuraram, mas a TV Cabugi simplesmente não noticiou nada. Se aparece um buraco na avenida Hermes da Fonseca, eles estão lá, como eu mesmo já vi. Eles querem explorar um escândalo, como a Operação Impacto, mas desde que atenda a determinados interesses. A imprensa exerce importante função junto à população no esclarecimento de que o combate à corrupção tem que ser todo dia, a toda hora. As pessoas têm se indignar sempre, porque a indignação que não vira força política, não vale para nada.