Começa o carnaval em Natal

Fotos: Vlademir Alexandre O frevo deu o tom do Baile de Máscaras, que repetiu o sucesso dos anos anteriores.

No Baile de Máscaras, como é conhecido o festejo, a prefeita Micarla de Sousa entregou simbolicamente a chave da cidade ao Rei Momo, decretando o início das festividades durante os próximos dias.

Aproveitando o tema de "Carnaval Mestre Cornélio", em homenagem ao criador do grupo de danças Araruna, foliões de todas as idades disputavam espaço a partir das 21h para aproveitar o som que vinha de uma banda de frevo, composta por aproximadamente 30 músicos.

À tarde, uma prévia do carnaval já havia acontecido, quando o bloco Burro Elétrico fez o desfile sonoro com os músicos da Aascugal.

Além das bandas, a festa contou ainda com shows de Isaque Galvão e Valéria Oliveira, lançando o CD "Sem perder o passo", com participação especial de Simona Talma, Luís Gadelha, Khrystal, Rodolfo Amaral e Dosinho.

Os músicos foram acompanhados de perto por um bom público que compareceu ao local, mas o número de foliões presentes não foi divulgado pela polícia.

No entanto, estima-se que algo em torno de 6 mil pessoas estiveram presentes para prestigiar o evento.

O presidente da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), César Revoredo, falou sobre a expectativa para o carnaval.

"Tenho certeza que os natalenses vão ficar em Natal em vez de ir para outros lugares. Além disso, com os grandes polos que temos, vamos receber pessoas de Estados vizinhos".

Na capital, os foliões podem optar por seis núcleos carnavalescos. Ponta Negra, Centro Histórico, Alecrim, Redinha, Ribeira e Rocas, que aparece como novidade em 2009, prometem muita agitação durante os quatro dias de festa.

A prefeita Micarla de Sousa, que entregou a chave ao Rei Momo Francisco das Chagas por volta das 23h20, falou da importância da festa. "Espero que o carnaval deste ano seja muito feliz e que as pessoas brinquem com responsabilidade. Estou feliz e acredito que a festa será muito alegre neste ano".

A festa

Dimas Carlos, representante da produção do Baile de Máscaras, falou sobre a importância da participação do público na festa de lançamento do carnaval.

Ele explicou que as produções de 2009 são voltadas essencialmente aos artistas da terra, incluindo o próprio Mestre Cornélio.

"Nós temos que criar nossa identidade como acontece muito em Recife e em Salvador. Temos que valorizar a nossa cultura popular", disse.

Rei Momo há sete anos, Francisco das Chagas explicou que "cada ano é uma emoção diferente participar de uma festa dessa". A rainha do carnaval, a alagoana Débora Santos, que representa o RN pela primeira vez, compartilhou a emoção de integrar a festa tradicional. " É muito bom fazer parte dessa festa. As pessoas são muito animadas", disse.