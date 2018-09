Presidente da FNF dá vitória ao ABC Sub-17 Jogo da categoria foi interrompido aos 74 minutos por número insuficiente de atletas da equipe do Vênus.

O presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo da Silva, em face dos acontecimentos registrados no jogo Vênus x ABC, válido pelo campeonato Estadual sub 17, partida encerrada antes do término pelo árbitro Flávio Roberto Sales, aos 74 minutos, quando o Vênus teve quatro jogadores expulsos e um contundido, publicou resolução dando a vitória ao ABC Futebol Clube.



O presidente assinou a resolução baseada no que manda o regulamento geral das competições.



Decisão detalhada abaixo:



RESOLUÇÃO Nº 098/2008-FNF



O Presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Estatuto da Entidade;



Considerando,



o inciso II, §3º do art.37, do Regulamento Geral das competições ( se a partida estiver empatada, o clube que houver dado causa à suspensão será declarada perdedora, pelo escore de três a zero ( 3x0).



RESOLVE:



- Declarar a equipe do ABC Futebol Clube vencedora do jogorealizado dia 01.11.2008, no estádio Juvenal Lamartine pelo Campeonato Estadual de juvenil (sub-17) de 2008



Dê-se ciência, cumpra-se, e arquive-se.

Natal-RN, 13 de novembro de 2008.

José Vanildo da Silva

Presidente da FNF









