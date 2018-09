Além da falta de medicamento, população reclama da burocracia na Unicat

Ana Paula Oliveira Sindsaúde protesta em frente a Unicat.

“Minha mãe está sem tomar a medicação há 30 dias porque tenho que, de três em três meses, trazer uma grande papelada para o recadastramento dela”, reclama a esteticista Maria de Lourdes Fernandes, ao deixar a Unidade, na manhã desta quarta-feira (12).Ela conta que não pode, por exemplo, antes de terminar a medicação, iniciar o processo para recadastramento. "A regra aqui é só começar o recadastramento após o término da medicação".Segundo Maria de Lourdes, sua mãe, doente de esteoporose, é aposentada e precisa tomar regularmente a medicação.“Isso é um absurdo, uma falta de respeito com a população”, diz em voz alta o aposentado José Gonçalves da Silva, de 79 anos.Ele lamentava da mesma situação. “Parece que o remédio até tem, mas não receberemos por falta desse recadastramento”. José Gonçalves tem problemas neurológicos e precisa tomar o medicamento Erangs 10mls.Na manhã desta quarta-feira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde) e do Sindicato dos Médicos (Sinmed) estiveram reunidos em frente à Unicat para chamar a atenção do poder público em relação à crise de desabastecimento de medicamento instalada no Estado.“Faltam seringas, gazes, campo operatório (lençol utilizado para fazer cirurgia), hipoclorito, álcool, revelador, fraldas geriátricas e quase todos os medicamentos de antibiótico”, diz a diretora do Sindsaúde, Sônia Godeiro.Segundo ela, a situação dos hospitais públicos abastecidos pela Unicat é critica. “No Walfredo, na área do centro cirúrgico falta látex, compressa, gorro, máscara e material de tecido especial utilizado nos pés, entre outras coisas”.