Vendas de fantasias pro carnaval animam comerciantes

Fotos: Marília Rocha “Esse ano, o carnaval foi um dos melhores para venda de fantasias”, garante José Eduardo.

Com vendas superando a marca de 200 artigos por dia, o vendedor comemora a data e diz que vai aumentar a produção de roupas para o São João.Os artigos mais vendidos são fantasias de carnaval, sendo as roupas de super herói as preferidas. “Esse ano, o carnaval foi um dos melhores para venda de fantasias”, garante.O comerciante tem tradição na venda de artigos, estando há 20 anos no mercado de confecções de roupas de datas comemorativas.As barracas montadas ao lado de um supermercado são visitadas por crianças e adultos em busca de trajes para as festas carnavalescas. “Estou procurando uma roupinha de palhaçinho pro meu filho”, afirma a mãe de João Victor, que estava animado na prova de roupas, que acontece na própria barraca.A diversidade de fantasias percorre toda a extensão do canteiro, com preços diferentes para crianças e adultos, de R$ 10 a R$ 70. “Esse ano as vendas foram tão boas, que tivemos que aumentar a produção essa semana para atender a todos”, comemora Maria Núbia, comerciante.Para hoje, os comerciantes esperam vender o restante do estoque de fantasias e continuar vendendo espumas durante os quatro dias do carnaval.