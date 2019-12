Uma pessoa morre em acidente em Bom Jesus

Fotos: Cedidas O carro foi um Chevette de cor bege e placas KGT – 3675, de Bom Jesus, RN.

José Nunes da Silva, 53 anos, era passageiro do veículo modelo Chevette de placas KGT 3615 de Bom Jesus. Além dele, estava no veículo apenas o condutor, Olavo Bezerra da Costa, 51 anos, que sofreu lesões leves e está sendo atendido.O Chevette capotou sendo jogado para fora da pista, fazendo com que o carro ficasse sobre as vítimas. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodaviária Federal.* Atualizada às 17h36 para acréscimo de informações.