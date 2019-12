Copa 2014: Fernandes pede lobby político para defender Natal

Fotos: Gabriela Duarte Fernando Fernandes coordena grupo para recepcionar comitiva da Fifa

“Sabemos que a decisão não é puramente técnica. Se fosse, Natal seria escolhida como uma das sedes. Precisamos do envolvimento de todos os parlamentares e chefes do Executivo para fazer um lobby político”, afirmou Fernando Fernandes, que é o coordenador da equipe criada para recepcionar a comitiva da Fifa.Em entrevista aonesta quarta-feira (4), o secretário contou detalhes da visita à capital do Rio Grande do Norte. “A Comissão sobrevoará as áreas de Natal, como o espaço da Arena, cumprindo as normas da Fifa, seguindo roteiros”, afirma.A comitiva internacional formada pelos membros da Fifa e a do Comitê da Copa chegará a Natal por volta das 15h50 e depois vão sobrevoar a cidade num helicóptero.A análise será feita observando as condições de hospitais, malha viária, localização das avenidas e da arena para os jogos. A comitiva vai observar também o tamanho da rede hoteleira, onde se localiza e as condições e se comportam as equipes participantes.O secretário aponta a rede hoteleira, moderna; a boa acessibilidade, através do aeroporto; os estacionamentos, a rede hospitalar, uma boa segurança, conhecida como a capital mais segura do Brasil como pontos positivos.Além disso, as condições de transporte público, através da via metropolitana e o sistema VLT e a implantação do esgotamento sanitário, e componentes como uma boa comunicação como créditos para sediar a Copa.Durante a entrevista, Fernando Fernandes também comentou sobre a demolição do estádio Machadão e a transformação do espaço da Copa em Natal.