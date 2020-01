Analistas aumentam para 4,73% projeção da inflação em 2009 É o que indica o boletim Focus, publicado pelo Banco Central.

Analistas de mercado aumentaram a projeção para a inflação oficial ao final deste ano. É o que indica o boletim Focus, publicação do Banco Central elaborada com base em estimativas de analistas de mercado para os principais indicadores da economia.



A expectativa para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passou de 4,6% para 4,73% em 2009 e foi mantida em 4,5% para o ano seguinte. O IPCA é o índice escolhido pelo governo para acompanhar o cumprimento da meta de inflação.



No mercado paulista, a projeção para o Índice de Preço ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) foi alterada de 4,5% para 4,53% neste ano e mantida em 4,5% em 2010.



No mercado atacadista, a estimativa para o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) passou de 4,49% para 4,63% e para o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) permaneceu em 4,24%. Para 2010, a expectativa para os dois índices foi mantida em 4,5%.



Os analistas também não alteraram a projeção para os preços administrados em 2009 (5%) e para o próximo ano (4,5%).Os preços administrados referem-se aos valores cobrados por serviços monitorados (combustíveis, energia elétrica, telefonia, medicamentos, água, educação, saneamento, transporte urbano coletivo e outros).