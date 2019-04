Ivan é mais um a renovar com o ABC

Vlademir Alexandre Ivan renovou o contrato com o ABC nesta sexta-feira.

Após um período de incerteza, o presidente Judas Tadeu confirmou a renovação do contrato de um ano com o atacante Ivan. O jogador terminou a Série B como artilheiro do clube com nove gols.Ivan falou da alegria em continuar no clube para a disputa do Estadual, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. "Em 2009 espero repetir o desempenho do ano que se passou. Se Deus quiser, ainda darei muitas alegrias ao torcedor, que sempre nos apóia."Além do jogador, os contratos de Moré, Paulinho Macaíba e de Fabiano Silva também são de um ano. Os atletas foram apresentados de forma oficial aos torcedores nesta tarde no Complexo Sócio-Esportivo Vicente Farache.Ao lado dos jogadores, os nomes já confirmados do alvinegro são o de Raniere, Ben-Hur, Fabiano, Élton, Aloísio e Pedrosa. Os atletas da categoria de base devem se apresentar no dia 2 de janeiro para o início da pré-temporada.