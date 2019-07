Micarla de Sousa inicia entrevista coletiva no Palácio Felipe Camarão

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa (PV), está reunida com a imprensa potiguar, no Palácio Felipe Camarão, onde concede entrevista coletiva sobre a situação financeira da Prefeitura.Parte do seu secretariado também está presente no local. O titular da Seplan, Secretaria Municipal de Planejamento, Augusto Viveiros, declarou agora a pouco que as dívidas, atualmente, contabilizam R$ 116 milhões.A prefeita deve anunciar quais medidas pretende tomar para tentar organizar as finanças da Casa.

Mais informações em instantes