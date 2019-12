Vasco pega o Resende sem Carlos Alberto

Nesta quarta-feira (04/02), o Vasco vai até Volta Redonda para enfrentar o Resende, no estádio Raulino de Oliveira, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Um dos desfalques para a partida é o meia Carlos Alberto, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. O técnico Dorival Júnior espera que a equipe não sinta a falta do capitão.



- Espero que a equipe não sinta muito a falta de Carlos Alberto. A disputa por posições está aumentando e quem entrar vai querer aproveitar a oportunidade, porque nada está definido ainda. É muito cedo para ter uma idéia do que a equipe vai apresentar futuramente. Não considero que a equipe esteja vivendo um bom momento, tudo vai acontecer com calma e estamos trabalhando para evoluir bastante - disse o técnico cruzmaltino.



Dorival Júnior revelou que o substituto de Carlos Alberto será o meia Fernandinho, que foi titular durante a pré-temporada, mas teve uma contusão e está de volta ao time



- No lugar do Carlos Alberto optei pelo Fernandinho, que já era titular na primeira partida, mas acabou se contundindo. O Fernandinho tem qualidades suficientes para crescer ao mesmo nível que a equipe vem apresentando - completou Dorival Júnior.