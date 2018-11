Médicos denunciam descaso com a Januário Cicco Contrato dos neonatologistas vence no próximo dia 30 e profissionais não querem mais trabalhar em condições de sobrecarga.

Agora é a vez da Maternidade Escola Januário Cicco ser o foco dos inúmeros problemas que a saúde pública do Rio Grande do Norte passa. Médicos que pediram para não ser identificados estão revoltados com a situação vivida pelos pacientes diariamente na unidade. Além disso, o contrato com os neonatologista vencerá no próximo dia 30 e os profissionais ainda não entraram em acordo com a direção sobre a renovação da prestação de serviços.



Segundo informações, a sala de parto só tem uma mesa ginecológica, que inclusive é imprópria para partos. A situação estaria dessa forma porque todas as mesas obstétricas estão sem condições de uso.



O Centro Cirúrgico Obstétrico, inaugurado em outubro deste ano, com apenas duas salas, está sendo utilizado para os atendimentos do plantão obstétrico e das cirurgias eletivas. O antigo centro cirúrgico está em reforma e não pode receber os pacientes. Uma sala fica reservada para as cesáreas e a outra fica quase toda a manhã e tarde para os procedimentos cirúrgicos eletivos.



Devido a essas complicações estruturais as grávidas têm esperado até 12 horas em trabalho de parto, aumentando a superlotação, já existente mesmo antes de ser iniciada a reforma, com denúncia de pacientes até nos corredores.



Na opinião de alguns médicos, por razão da reforma, parte da demanda da maternidade deveria ir para outro local, para facilitar o trabalho. Mas ao mesmo tempo, reconhecem que no estado não existe um lugar para receber essas pacientes.



Contrato



No próximo dia 30, o contrato entre a Cooperativa dos Neonatologitas e a Januário Cicco será encerrado. Os profissionais estão em processo de negociação há uma semana com o diretor da unidade, Kleber Morais, mas não acreditam em um bom resultado.



Os médicos mandaram uma carta para a direção no dia 12 de outubro explanando todas as necessidades da maternidade. O material relatava uma sobrecarga de trabalho dos neonatologistas, que no ano passado tinha uma escala com 22 profissionais e atualmente só tem nove. Também foi colocada a falta de estrutura e uma melhor remuneração, que é o principal motivador da saída dos neonatologistas da maternidade.



A reportagem tentou falar com Kleber Morais, mas não teve sucesso.