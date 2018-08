Livro resgata 76 anos da OAB/RN

Reprodução Livro resgata memória da OAB-RN

A obra tem por base os registros nos livros oficiais de atas, de compromissos e outros existentes na OAB/RN, além de depoimentos colhidos de amigos, em jornais da cidade, particularmente do OAB Notícias, exame de obras literárias de autores potiguares e outros, sempre na busca de relatar fielmente a ambiência local e brasileira no campo político-institucional, dando a exata dimensão dos acontecimentos, seus personagens e os efeitos deles decorrentes. Embora não tendo o cunho de fazer biografias, estão registrados os traços pessoais dos pioneiros e de alguns outros dirigentes.Através de 11 capítulos e anexos estão registrados fatos históricos que retratam o ambiente político que ensejou a criação da OAB no Brasil, decorrente da Revolução de 1930, passando pela Intentona de 1935, o Estado Novo, a Redemocratização, a II Guerra e o Movimento de 1964, mostrando pronunciamentos da Classe dos Advogados. Relata, também, alguns fatos importantes da vida da Instituição, em cada gestão, desde 1932 até junho de 2008.Igualmente relata como eram as campanhas para o Conselho da Ordem e os registros jornalísticos ocorridos desde a criação do seu jornal em 11 de agosto de 1977.O autor insiste em dizer que os seus relatos estão isentos de qualquer sentimento vinculado a grupos ou facções, embora não descarte a sua vinculação a algumas pessoas devotadas à Ordem, ao longo dos anos, mesmo aquelas contra as quais disputou eleições, em pleitos memoráveis, como com o Doutor Mário Moacyr Porto, de quem se tornou amigo após o pleito, o que contabiliza mérito para aquele homem vencedor, que soube se aproximar dos ex-adversários. O livro tem mais de 430 páginas e está enriquecido com fotografias de cada época retratada.