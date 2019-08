Comissão de Inspeção da FIFA chega a Natal no dia 6 de fevereiro

Foi confirmada oficialmente, através de fax, pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF ao presidente José Vanildo a visita da Comissão de Inspeção da Fifa em Natal, que avalia as condições de infraestrutura das cidades candidatas a sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol em 2014.A Comissão da Fifa chegará a Natal no dia 6 de fevereiro, acompanhada do presidente da Confederação Brasileira de Futebol - CBF, Ricardo Teixeira. A CBF só não confirmou ainda o horário do desembarque em Natal.Após a entrega do projeto da candidatura de Natal CBF/Fifa na semana passada, o Comitê Pró-Copa 2014 se concentra agora na preparação juntamente com a Federação Norte-riograndense de Futebol para a inspeção no estádio Machadão.A Fifa e a CBF irão checar in loco as informações fornecidas pela prefeitura e pelo Governo do Estado sobre as condições da cidade que pretende ser escolhida uma das 12 sub-sedes do Mundial de Futebol de 2014, que será disputado no Brasil.

Fonte: Assessoria de imprensa FNF