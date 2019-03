Auto do Natal começa hoje

Gilberto Gil é a atração de sexta-feira.

Na 11ª edição, a peça - apresentada no sábado e no domingo - é narrada por Maria, mãe de Jesus. O texto é de Marize Castro e a trilha sonora ficou a cargo dos potiguares Valéria Oliveira, Simona Talma e Luís Gadelha. Catorze atores e 136 figurantes, dirigidos por Lenilton Teixeira, apresentam o Auto, com a duração de uma hora, sempre às 19h.Após o espetáculo, o público poderá assistir aos shows de artistas renomados: quem começa são as bandas Paralamas do Sucesso e Titãs. Amanhã (19), é a vez de Gilberto Gil.No sábado (20), o cerarense Fagner embala o público, enquanto no domingo (21) a cantora Elba Ramalho encerra a festa.O evento é promovido pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes, Funcarte.