Potyguar/CN já anunciou a sua pré-temporada O elenco mescla nomes conhecidos do futebol local com algumas novidades.

O Potyguar de Currais Novos segue se preparando para a disputa do Campeonato Estadual 2009. Diferente de algumas das equipes que já vem aguardando o apoio das prefeituras locais para iniciarem a preparação, o alvirrubro já contratou 16 jogadores e a comissão técnica. A pré-temporada do clube começa no dia 22 de dezembro.



O técnico é Jocimar Correia, que se destacou ao fazer uma bela campanha com o Boca Júnior de Sergipe em 2007, quando levou a humilde equipe a 4ª colocação do Estadual.



O elenco mescla nomes conhecidos do futebol local com algumas novidades. Entre os famosos, destaques para o atacante Quirino, que fez uma bom Estadual em 2008, e para o meio-campista Eduardo. Roquete, zagueiro, é outro conhecido do Potyguar. Entre os menos famosos, está Marquinhos Paraíba, lateral, que chega para reforçar o time junto com o goleiro Júlio César.



Dez na Rede